Мартин Скорсезе поучаствовал в бьюти-викторине своей дочери. Был неплох, но менструальную чашу не признал

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Актриса Франческа Скорсезе устроила викторину с участием своего отца, режиссера Мартина Скорсезе. Постановщику «Острова проклятых» и «Славных парней» предложили угадать бьюти-приспособления — и он справился гораздо лучше, чем ожидала его дочь.

Francesca

Режиссер узнал керлер для ресниц и спонж для макияжа, угадал резинку для волос. Однако Скорсезе поставила в тупик менструальная чаша, он решил, что это приспособление для промывания глаз. Накладки на грудь режиссер принял за накладки для ушей, а резинку-бублик для волос — за «странную подушку». Франческа Скорсезе похвалила отца за старания и пообещала, что вскоре снимет вторую часть бьюти-викторины.