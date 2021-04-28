В Тель-Авиве лошадь прокатилась на лифте в небоскребе. Да, поместилась. Нет, это не анекдот

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Двое жителей Тель-Авива прокатили лошадь на лифте в небоскребе. Судя по всему, один из израильтян, живущий в соседнем небоскребе, прискакал к другу в гости. По какой-то причине он не захотел оставлять лошадь внизу и взял ее с собой. Так лошадь попала на шестой этаж жилого комплекса в квартале Аргазим (а заодно и на записи камер наблюдения).

Соседи, наблюдавшие за происходившим, возмутились и пожаловались в полицию. Владельца лошади и его друга задержали, но пока неясно, в чем их обвиняют. Тем временем администрация комплекса заявила о том, что запрет на катание лошадей в лифтах вскоре внесут в устав дома.