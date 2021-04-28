Петербуржцы не поделили тягу к знаниям и подрались. Библиотека, где все произошло, сняла по этой истории тикток с героями Mortal Kombat

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Пресс-служба Российской национальной библиотеки в Петербурге экранизировала драку между посетителями, случившуюся 24 апреля в Ленинском читальном зале. Роли посетителей исполнили «Суб-Зиро» и «Скорпио» из Mortal Kombat (так их называют в ролике).

Nationallibraryofrussia

Как стало известно, настоящие участники драки не поделили место за столом. Договориться им не удалось, поэтому в ход пошла грубая сила. Однако пресс-секретарь библиотеки Андрей Тарасов несколько иначе трактует эти события: по его версии, это не «разборка питерская», а «две стихии, два пытливых ума нашли главный энергетический центр библиотеки».

В ролике, опубликованном в тиктоке библиотеки, «Суб-Зиро» и «Скорпио» так и не успели подраться. В реальности же посетителей разняли сотрудники Росгвардии.