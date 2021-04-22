Леонид Волков в интервью латвийскому каналу заявил, что Юрий Дудь возглавит штабы Навального А потом оказалось, что это был дипфейк, в который поверили и журналисты, и парламентарии из стран Балтии

Латвийский телеканал LTV 21 апреля в передаче «Панорама» показал интервью с главой региональных штабов Навального Леонидом Волковым. Он рассказал, что штаб вскоре возглавит журналист Юрий Дудь: «Возможно, именно благодаря Юрию Дудю нам удастся то, что мы не смогли до сих пор — попасть в парламент России». При этом в эфире журналисты LTV подчеркнули, что «Волков поделился информацией, которой нет нигде в другом мировом СМИ, только на латвийском телевидении». И все бы ничего — вот только Волков оказался не настоящим, а дипфейковым. В итоге журналистам пришлось удалить интервью из соцсетей телеканала и принести извинения Волкову и зрителям.

Оказалось, что латвийские журналисты стали жертвами пранкеров, предположительно, Вована и Лексуса. Они, как утверждает Волков, уже писали от его лица председателю Парламентской ассамблеи ОБСЕ Питеру Баунессу. Розыгрыш не удался, однако самого Волкова после этого пранка действительно позвали выступить в ОБСЕ. Пранкеры не остановились и продолжили искать новых жертв, которые были бы готовы по видеосвязи пообщаться с дипфейковым Волковым.

Желающие быстро нашлись — и речь не только о журналистах LTV. Пранкеры под видом Волкова успели пообщаться с парламентариями из Литвы, Латвии и Эстонии (а также британским депутатом Томом Тугендхатом). Об этом в фейсбуке заявил депутат латвийского Сейма от Национального объединения Рихардс Колс. Пост он озаглавил вот так: «Про фальшивого Леонида Волкова: как три страны Балтии встретили самозванца и как позже так же попалась служба новостей LTV».

16 марта Колс получил на рабочую почту письмо, в котором пранкеры, представившиеся Леонидом Волковым, предложили выступить на комиссии Сейма по иностранным делам и рассказать о проблемах политзаключенных в России, в том числе о попытках отравить Навального. Представители Сейма согласились и провели встречу с дипфейковым соратником Навального 23 марта. При этом за пару дней до этого с «Волковым» по зуму уже пообщались их эстонские коллеги. Колс также предположил, что, скорее всего, контакты самозванца журналистам LTV передали все те же сотрудники пресс-службы Сейма, не заподозрившие в выступлении Волкова ничего дурного.

«Неприятно, неловко, конечно. Весьма болезненный урок, но, возможно, можем сказать и спасибо этому лже-Волкову за этот урок для нас, для коллег из Литвы и Эстонии, — заявил Колс. — Ясно, что полноценно уже настал так называемый кризис правды или эра постправды и постфактов, что потенциально серьезно угрожает стабильности и безопасности общества, а также государственной власти».

«Впечатляющий масштаб операций! — написал Волков в фейсбуке. — Но, самое интересное — „мое“ лицо на видеозвонке с балтийскими парламентариями. Мне кажется, это настоящее изображение. Как-то, получается, они в его зум-звонок вставили? Привет, эра дипфейков»…

Максим Иванов