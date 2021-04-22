Художник из Кореи создал колонку, в которой главное не басы, а парящая внутри черная жидкость. Похоже на лаву-лампу с Winamp

Корейский художник Дакд Джунг создал Bluetooth-колонку с необычным визуализатором в стиле плеера Winamp — внутри устройства находится ферромагнитная жидкость, которая меняет форму в такт музыке. Это возможно благодаря тому, что ферромагнитная жидкость поляризуется под воздействием магнитного поля.

Seung hoon Jung

В корпусе колонки установлен электромагнит, именно он и приводит жидкость в действие — в итоге она как будто бы парит в невесомости внутри стеклянного контейнера, установленного в колонке.

Дакд Джунг распечатал корпус устройства на 3D-принтере и раскрасил его так, чтобы колонка выглядела как устройство, которое уместно смотрелось бы на полках в магазинах Apple. На корпусе также находятся регуляторы громкости и частоты (она влияет на то, как будет вести себя черная жидкость).