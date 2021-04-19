Вышел первый трейлер фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец», в котором рассказывается о новом для киновселенной Marvel супергерое.

В центре сюжета — мастер единоборств по имени Шан-Чи, чей отец по прозвищу Мандарин возглавляет террористическую организацию «Десять колец». Шан-Чи с детства готовили на роль преемника, обучая боевым искусствам, но он сбежал в США, где начал новую жизнь. Впрочем, наемные убийцы из «Десяти колец» настигли героя и там.

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В главной роли — Симу Лю («Пространство»). Отца Шан-Чи сыграл Тони Люн Чу Вай («Герой»). Помимо них в фильме появятся Аквафина («Прощание») и Мишель Йео («Мемуары гейши»). Режиссер — Дестин Креттон («Просто помиловать»).

«Шан-Чи и легенда десяти колец» — первый фильм Marvel о герое азиатского происхождения.

Премьера картины намечена на 3 сентября.