Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что напишет самый короткий рассказ, способный растрогать любого… В общем, беспечная овечка допрыгалась. Буквально! Животное скакало около траншеи и в конце концов угодило в западню. К счастью, один из очевидцев сжалился и вытащил овцу. Та обрадовалась и снова принялась скакать возле траншеи. Угадайте, как быстро ей понадобилась помощь (правильный ответ: неприятности настигли овечку через четыре секунды после освобождения).

Фото в анонсе: Tom Bird / Shutterstock