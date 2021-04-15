В Иране показ футбольного матча превратили в любование красотой стадиона. Лишь бы не показывать оголенные ноги женщины-арбитра

Шан Мэсси во время матча Clive Rose / Reuters / Scanpix / LETA

Иранские зрители прямой трансляции футбольного матча между клубами «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед» вдоволь насмотрелись на панорамный вид стадиона «Тоттенхэма». Дело в том, что в эфире все время показывали женщину-арбитра Шан Мэсси, одетую в шорты и гетры до колена — то есть часть ее ног все равно оставалась неприкрытой. В эти моменты государственный телеканал Ирана, по которому показывали матч, переключался на панорамный вид стадиона.

Один из комментаторов даже пошутил, что это уже не футбольный матч, а передача про географию. Всего за один матч было около сотни экстренных переключений на панорамный вид стадиона. Иранская правозащитная организация My Stealthy Freedom утверждает, что сотрудники канала делали это для того, чтобы зрители не смотрели на оголенные части ног Шан Мэсси.