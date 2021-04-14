Пакистанский министр обидел журналистов грубыми комментариями. Те забрали микрофоны и ушли с пресс-конференции

Пакистанские журналисты два часа прождали министра водных ресурсов Фейсала Вауду, а когда тот наконец явился на пресс-конференцию, забрали микрофоны и ушли.

До этого министра разозлили неудобные вопросы одного из журналистов, спрашивавшего о росте коррупции. Вауда заявил, что отвечает исключительно из уважения к возрасту собеседника — ни с кем другим он и говорить бы не стал. После этого министр ушел и вернулся только через пару часов.

Журналисты его дождались, но объявили бойкот. На 30-секундном ролике, разошедшемся в соцсетях, видно, как один из журналистов обращается к министру, после чего его коллеги по очереди забирают свои микрофоны и уходят. Министр остается в одиночестве.