Вы ничего не знаете о подковерных играх, если не видели эту гигантскую напольную «Монополию». Ее случайно обнаружили во время ремонта

Семья из США делала ремонт в квартире и обнаружила под ковром гигантское поле для игры в «Монополию», нарисованное предыдущими хозяевами. Судя по размеру клеток, вместо фишек вполне могли использовать реальных людей.

Выяснить, кто и зачем нарисовал эту доску, так и не удалось. Но родственники уговаривают новых владельцев не закрашивать напольную «Монополию», а наоборот, сохранить, чтобы когда-нибудь сыграть самим.

Как выяснилось из комментариев на Reddit, напольная «Монополия» встречается не так уж и редко. К примеру, автор одного из сообщений утверждает, что в 1950-х подвалы в некоторых американских районах специально оснащали напольными играми (вероятно, для привлечения клиентов).

Кроме того, около семи лет назад на Reddit уже был схожий пост с напольной «Монополией», но публикацию заметило гораздо меньше людей, чем сейчас.