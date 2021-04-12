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Сотрудник американской рекламной фирмы втайне от жены построил бизнес по продаже приготовленных ею сэндвичей. На вырученные деньги он покупал фастфуд. Супруге же не доставалось ничего — ни денег, ни бургеров.

Началось все с того, что пара подсчитала, сколько муж тратит на фастфуд. Получилась внушительная сумма: на еду уходило около 300 долларов в месяц. Супруги как раз пытались скопить на покупку новой квартиры, то есть такие расходы были им не по карману. Тогда жена предложила перейти на сэндвичи, которыми ее муж мог бы перекусить на работе. Тот согласился.

Все было хорошо, пока супруга не заметила, что муж отмалчивается, когда его просят оценить сэндвичи. При этом он просил делать все больше и больше сэндвичей — двух в день ему якобы не хватало.

И вот однажды мужчина пригласил в гости своего друга с работы. Во время разговора коллега упомянул сэндвичи, после чего принялся их нахваливать. А потом пожаловался, что цена слишком высока. Жена не сразу поняла, о чем он, и попросила пояснить. Тут-то все и вскрылось: оказалось, муж продает сэндвичи коллегам, а сам покупает на обед фастфуд. Таким образом он зарабатывал около 15 долларов в день.

Как только друг ушел, мужа вызвали на серьезный разговор. Он сперва все отрицал, а потом заявил, что в продаже сэндвичей нет ничего плохого. Тем более условий соглашения он не нарушал, ведь денег из семейного бюджета не тратил. Его супруга не выдержала, сказала, что больше не будет готовить сэндвичи, и обиделась.

Вот только муж, кажется, выводов не сделал: он считает, что это ему должны принести извинения за ссору на пустом месте — и вообще, угрожать прекращением поставок сэндвичей это последнее дело!

Максим Иванов