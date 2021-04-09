Если долго всматриваться в веб-камеру, веб-камера начнет всматриваться в тебя. И моргать. И еще бровкой так ать! (Лучше не смотрите на этот ужас)

Исследователи из Саарского университета в Германии создали веб-камеру, которая кого угодно превратит в параноика. Эта камера выглядит как м-м-м… хм-м-м… кусок головы! Вернее, это реалистичный человеческий глаз и небольшая область вокруг него, включая бровь.

Marc Teyssier

Камера моргает, вращает единственным глазом, двигает монобровью (внутри находится шесть сервомоторов) и в целом делает все, чтобы человеку напротив было некомфортно. Хуже этой камеры только ролик, в котором люди с ней взаимодействуют: к примеру, прикрывают ладонью, когда собираются погуглить что-то непристойное (или конфиденциальное). Кстати, собеседникам тоже будет некомфортно общаться с обладателем такой камеры — ведь они во время разговора будут видеть, как моргают искусственные веки, закрывающие объектив.

Жуть, правда? Но можем вас успокоить: массового производства не планируется. Исследователи просто хотели обратить внимание на проблему приватности, связанной с отслеживающими устройствами вроде микрофонов и веб-камер, которые многие уже не замечают.

👁️🎥

Цукерберг заклеивает камеру ноутбука изолентой. Зачем? 9 карточек