Не то чтобы мы завидовали собаке… Ладно, мы ОЧЕВИДНО завидуем собаке — зато какой!

Вест-хайленд-уайт-терьер по кличке Луна живет в швейцарском регионе Энгадин. У Луны идеальный досуг: прогулки по Альпам на велосипеде, путешествия к старинным замкам, валяние в снегу и весенней траве, валяние на лыжных трассах, валяние в горных ручьях (можно одновременно лежать и пить воду) и в целом валяние везде, где можно валяться. Ну как тут не позавидовать!