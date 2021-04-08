В Гомеле День единения народов России и Беларуси отметили патриотичным холодцом со съедобным триколором

В столовых Гомельской ТЭЦ-1 и филиала «Гомельских тепловых сетей» 2 апреля отпраздновали День единения народов России и Беларуси. Отмечали с размахом и патриотизмом: баранками, винегретом, селедкой, пирожками.

Пожалуй, главным блюдом на тематическом обеде стал патриотичный холодец (ну или заливное, точно сказать нельзя). Блюдо украсили флагами России и Беларуси, выложенными поверх желе.

«Медуза» внимательно изучила снимки праздничных холодцов и пришла к выводу, что белорусский флаг сделан из моркови, огурца и перца (возможно, с добавлением майонеза). А российский — из моркови, яйца и, вероятно, окрашенного лука.