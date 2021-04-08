«Найди кого-то повыше ростом, пусть костюмчик сбросит, шубу наизнанку вывернет и побегает в людных местах» Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал, как работал пиарщиком снежного человека

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев признался, что много лет именно он подогревал интерес к мифам о кузбасском йети.

Началось все более 10 лет назад. Тулеев, наслушавшись от охотников историй о снежном человеке в горах Шории, на снегоходе отправился к Азасской пещере, где, согласно легендам, и живет йети. Но, увы, ничего там не обнаружил.

Вот они, слева направо: йети, Аман Тулеев, Владимир Макута

«Ну, приехал, пещера как пещера, — вспоминает Тулеев в инстаграме. — Впечатляет, конечно, вокруг лед, камни выступают, но неуютно. Кажется, что свод пещеры на тебя падает. Как положено, в пещере разожгли костер, руками раздирали мясо, косили под первобытных. Конечно, все это не на сухую. Каких-то следов обитания йети я не обнаружил в этой пещере, а забираться вглубь не рискнул».

Тем не менее Тулеев посоветовал главе Таштагольского района Владимиру Макуте превратить Таштагол и соседние горы в родину йети для привлечения туристов: «Пусть приезжают и ищут. Району же выгодно: приехали, за все надо платить, покушать, переночевать, развлекаться. Дополнительные деньги в казну пойдут».

Макута послушался — и в 2010 году к началу горнолыжного сезона учредил новый праздник, День снежного человека. Кроме того, власти учредили специальный приз в один миллион рублей, который вручат тому, кто первым обнаружит йети.

Когда ажиотаж вокруг кузбасского снежного человека спадал, Тулеев подсказывал Макуте новые способы подогреть интерес к загадочному существу: «Владимир Николаевич, ты же у нас очень умный, взбодри-ка народ. Найди кого-то повыше ростом, пусть костюмчик сбросит, шубу наизнанку вывернет и побегает в людных местах, покричит, чтобы туристы заметили, но поймать не успели. Но конечно потом обязательно отметь его и пусть молчит, не ляпнет лишнего где-нибудь». Тулеев заявил, что не знает, «как уж там Макута выкручивался», но популярность кузбасского йети и правда вырастала.

Сам бывший губернатор Кемеровской области тоже старался для популяризации йети — и, к примеру, однажды даже прокатился с ним на квадроцикле (но миллиона рублей за его поимку не получил).

Россия 24