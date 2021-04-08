Датского журналиста возмутило грязное окно в украинском поезде. Он попытался отмыть его шваброй, но грязь была непобедима

Датскому журналисту Йоханнесу Вамбергу Андерсену, который вот уже почти 20 лет с перерывами живет в Украине, пришлось поработать шваброй во время путешествия на поезде по маршруту Киев—Измаил. Дело в том, что его возмутило грязное окно.

Сначала Андерсен пытался протереть стекло салфетками, но ничего не помогло. К счастью, журналист вез с собой швабру и моющие средства, купленные перед поездкой в хозяйственном магазине. На одной из остановок Андерсен вышел из поезда и попытался шваброй оттереть пятна на окне. Увы, без особых успехов.

Журналист рассказал в фейсбуке о своем путешествии на украинском поезде — и даже предположил, почему у него так и не получилось отмыть стекло. «Нужно, на самом деле, чего-то более жестокого, плохо помылся окно. Скрябать нужно. Долго», — написал Андерсен в комментариях (авторская орфография сохранена).