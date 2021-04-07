Понадобился всего один поврежденный кабель, чтобы превратить Химки в столицу рейва. Вечеринка растянулась сразу на три улицы

Вечером 6 апреля в части Химок отключили свет, а потом тут же снова включили. И снова отключили. И снова включили — и так по кругу. В итоге жители соседних домов наблюдали масштабное световое шоу, проходившее сразу на трех улицах. Очевидцы записали эту вечеринку на видео и выложили в тикток (конечно, добавив подходящую музыку). Перебои с электричеством, вызванные повреждением кабеля, продолжались около часа. Было весело, но, увы, не вся бытовая техника выдержала перепады электричества.

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