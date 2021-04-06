Жительнице Техаса подбросили корзину грязного белья. Ну и чьи это футболки? А носки чьи? Все-таки узнали: владельца удалось приманить чистыми штанами

Проснувшись утром, Сибилл Мур из техасского города Уэтерфорд обнаружила на пороге своего дома таинственную корзину с грязным бельем. Рядом стоял пакет с хозяйственным мылом и ополаскивателем. Загадочный незнакомец недвусмысленно намекал: Мур по какой-то причине должна постирать чужие мужские штаны, носки и футболки.

Женщина понадеялась, что это какая-то ошибка, и оставила корзину на месте. Вдруг хозяин грязных носков объявится и заберет свою одежду? И мыло заодно! Но, увы: корзина сутки простояла на пороге, никто за ней так и не явился. Тогда Мур решила сама отыскать владельца и опубликовала снимки грязных вещей в местных онлайн-сообществах. Историей даже заинтересовались газеты и интернет-издания.

Три дня жители Уэтерфорда обсуждали загадку подброшенного грязного белья. Кто бы это мог быть? Почему незнакомец выбрал именно Мур? Неужели ему совсем не нужны штаны и носки, в чем он ходит вообще? Мур устала ждать и в конце концов сдалась: взяла и постирала чужие вещи. Женщина рассудила, что белья все равно не очень много и с нее не убудет. Мур не только все постирала, но и аккуратно сложила обратно в корзину.

Буквально минут через 10 раздался стук в дверь — на пороге стоял мужчина, тот самый таинственный незнакомец. Он рассказал, что уже три дня ходит в одних и тех же джинсах, пытаясь выяснить, куда подевалась его корзина с бельем. Дело в том, что недалеко от дома Мур живет женщина, которая за деньги стирает его грязные вещи. Вот только корзину по ошибке доставили не по тому адресу. Мужчина извинился, но Мур только рассмеялась — и заодно обрадовала его тем, что он наконец-то сможет надеть чистые штаны, ведь она все постирала. Незнакомец долго ее за это благодарил (и продолжал извиняться!).

В разговоре с журналистами, освещавшими загадку подброшенного белья, Мур рассказала, что совсем не жалеет о том, что постирала чужие вещи. По ее мнению, последний год у многих выдался непростым, так почему бы не помочь, хотя бы по мелочи. Все равно не каждый день на ее пороге появляются бесхозные корзины с бельем.

Максим Иванов