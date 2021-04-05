В Австрии капитаны женских футбольных команд перед матчем сразились крашеными яйцами. Так они отметили Пасху

В Австрии идет женская Бундеслига — и один из матчей проводился в католическую Пасху. Судья Марина Ауфшнайтер решила, что розыгрыш права первого удара по мячу при помощи подкидывания монетки — это слишком скучно, и придумала кое-что получше: битву крашеными яйцами. Капитаны команд «Нойленгбах» и «Санкт-Пельтен» собрались в центре поля, стукнулись яйцами (конечно, под присмотром Ауфшнайтер!) и начали матч. В итоге «Санкт-Пельтен» победил со счетом 3:2.

Таким же образом в 2019 году на Пасху разыграли жребий в Болгарии, на матче между командами «Ботев Пловдив» и софийским ЦСКА.