Злой искусственный интеллект заманил Леброна Джеймса в мир Багза Банни. Это первый трейлер сиквела «Космического джема»

Кинокомпания Warner Bros. Pictures выпустила первый трейлер фильма «Космический джем: Новое поколение», главную роль в котором сыграл американский баскетболист, четырехкратный чемпион НБА, игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

По сюжету, злой искусственный интеллект заманивает Леброна Джеймса и его сына Доминика в цифровой мир, и, чтобы вернуться домой, прославленному баскетболисту нужно привести к победе команду абсолютно недисциплинированных мультяшных героев. В его команде — участники мультсериала Looney Tunes Багз Банни и его подруга Лола Банни, а также Даффи Дак, Порки Пиг и другие.

Трейлер на русском

Космический джем: новое поколение. Трейлер на русском WBRussia

Трейлер на английском

Космический джем: новое поколение. Трейлер на английском Warner Bros. Pictures

Фильм с Леброном Джеймсом — сиквел «Космического джема» 1996 года, в котором главную роль сыграл баскетболист Майкл Джордан.

В новом фильме снимались Дон Чидл («Мстители», «Отель „Руанда“»), Крис Дэвис («Иуда и черный мессия»), Сонекуа Мартин-Грин (сериал «Ходячие мертвецы»). Режисер фильма — Малкольм Д. Ли (сериал «Все ненавидят Криса»).

Премьера фильма «Космический джем: Новое поколение» в России намечена на 15 июля.