Лабрадор по кличке Мартин 1 апреля в буквальном смысле отобрал работу у журналистки телеканала «Мир 24» Надежды Сережкиной. Та в прямом эфире рассказывала о теплой апрельской погоде в Москве. Тут к ней подскочил пес, в прыжке выхватил микрофон и убежал вместе с добычей. «Стоять! Иди сюда! Эй, стой, стой! Стоять!» — кричала бросившаяся в погоню Сережкина. На этом связь с журналисткой прервалась.

Мир 24

Позже Сережкина вернулась в эфир — и не одна, а вместе с похитителем. Лабрадор уселся рядом с журналисткой и хитро улыбался в камеру. «Как я и сказала, погода действительно отличная, подходит для прогулок с вашими собаками», — заявила Сережкина, поглаживая довольного Мартина. Никто из съемочной группы не пострадал, хотя микрофонной насадке все же досталось (на ней видны отметины от клыков).

Судя по всему, у собак в целом какие-то особые отношения с ведущими «Мир 24». Лабрадор Мартин — не единственный, кто попытался сорвать эфир телеканала. К примеру, в 2017-м собака прискакала в студию, стала прыгать, лаять и даже почти залезла на стол, пока ведущая кричала, что она, вообще-то, «кошатница».

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