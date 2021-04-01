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шапито

Нейросеть попросили превратить эмодзи в человеческие лица. Смотрите на свой страх и риск — такое может присниться только в кошмарах 😱

Источник: Meduza

Творческий коллектив 365AED показал нейросети, обученной на человеческих лицах, несколько эмодзи. Та «очеловечила» смайлики — и получилось крайне пугающе.

«Серия эмодзи, которые пропустили через нейросеть, созданную для преобразования набросков в фотореалистичные изображения людей. Я понятия не имел, что это сработает. Ненавижу их»

Хотите рассмотреть поближе? Без проблем! Художники выставили эти ужасные эмодзи на аукцион как невзаимозаменяемые токены (NFT). Так что их можно не только поразглядывать, но и купить за несколько тысяч рублей — стартовая цена лотов составляет всего 0,04 ETH (около 77 долларов).

Но только на NFT авторы человеческих эмодзи не остановились — они еще и предлагают купить вещи, на которые нанесены эти смайлики. На рюкзаке или бутылке для воды «человеческие» эмодзи выглядят еще ужаснее.

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