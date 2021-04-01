шапито
Нейросеть попросили превратить эмодзи в человеческие лица. Смотрите на свой страх и риск — такое может присниться только в кошмарах 😱
Источник: Meduza
Творческий коллектив 365AED показал нейросети, обученной на человеческих лицах, несколько эмодзи. Та «очеловечила» смайлики — и получилось крайне пугающе.
Хотите рассмотреть поближе? Без проблем! Художники выставили эти ужасные эмодзи на аукцион как невзаимозаменяемые токены (NFT). Так что их можно не только поразглядывать, но и купить за несколько тысяч рублей — стартовая цена лотов составляет всего 0,04 ETH (около 77 долларов).
Но только на NFT авторы человеческих эмодзи не остановились — они еще и предлагают купить вещи, на которые нанесены эти смайлики. На рюкзаке или бутылке для воды «человеческие» эмодзи выглядят еще ужаснее.