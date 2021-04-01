Творческий коллектив 365AED показал нейросети, обученной на человеческих лицах, несколько эмодзи. Та «очеловечила» смайлики — и получилось крайне пугающе.

«Серия эмодзи, которые пропустили через нейросеть, созданную для преобразования набросков в фотореалистичные изображения людей. Я понятия не имел, что это сработает. Ненавижу их»

Хотите рассмотреть поближе? Без проблем! Художники выставили эти ужасные эмодзи на аукцион как невзаимозаменяемые токены ( ). Так что их можно не только поразглядывать, но и купить за несколько тысяч рублей — стартовая цена лотов составляет всего 0,04 (около 77 долларов).

Но только на NFT авторы человеческих эмодзи не остановились — они еще и предлагают купить вещи, на которые нанесены эти смайлики. На рюкзаке или бутылке для воды «человеческие» эмодзи выглядят еще ужаснее.

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