На ворота Белого дома пора вешать предупреждающую табличку: пес Джо Байдена второй раз за месяц покусал человека (но не сильно)

Пес Майор исследует лужайку перед Белым домом Adam Schultz / White House / Reuters / Scanpix / LETA

Пес президента США Джо Байдена по кличке Майор второй раз за месяц укусил человека. Как сообщили источники CNN, это произошло вечером 29 марта на лужайке перед зданием Белого дома.

Пострадавший — сотрудник Службы национальных парков США, ему пришлось обратиться за медицинской помощью, утверждает CNN. Правда, как утверждает пресс-секретарь Джилл Байден, жены президента, этот человек не получил никаких травм, а к врачу его отправили на всякий случай.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Майор лишь «ущипнул» человека, а случилось это потому, что он «все еще привыкает к новому окружению». Выгуливал пса сотрудник Белого дома, отмечает CNN.

Предыдущий раз Майор укусил человека 8 марта — это тоже произошло в Белом доме. Тогда пострадал сотрудник Секретной службы США, которая занимается охраной президента. «Майор испугался незнакомого человека и отреагировал так, что тот получил легкую травму», — заявляла после первого инцидента Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома.

Сам Джо Байден тогда тоже выступил в защиту Майора. Он сообщил, что трехлетняя овчарка — «сладкая собака», которая «не проткнула кожу» пострадавшего. «Вы заворачиваете за угол, а там два человека, которых вы совсем не знаете, — говорил он в интервью Good Morning America. — И он начинает вас защищать. <…> 85 процентов людей [в Белом доме] любят его. Все, что он делает — просто облизывает их и виляет хвостом».

После того инцидента Майора, а заодно и вторую собаку Байденов, 12-летнего Чемпа, отправили в Делавэр, родной штат Байдена. Там Майор проходил дрессировку (что в это время делал Чемп, неизвестно — но он никого и не кусал). Собаки вернулись в Вашингтон в конце марта.

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