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Футболист Роналдо, выступавший за сборную Бразилии в девяностые и нулевые, в 2002 году появился на публике с ужасной стрижкой: на бритой голове красовалась полукруглая челка.

В интервью Sports Illustrated 19 лет спустя Роналдо вспомнил про эту стрижку — и сказал, что она была ужасной. «Я прошу прощения у всех матерей, чьи дети сделали такую же стрижку», — заявил футболист. Он понимает, о чем говорит: ранее его собственная мать называла стрижку «очень уродливой» и отмечала, что Роналдо выглядел бы лучше, если бы просто сбрил челку.

Мы заглянули в обсуждение извинений Роналдо на Reddit, и три популярных комментария оттуда говорят о многом:

punchdrrrunk:

Я носил эту стрижку в 2002 году с гордостью. Но уверен, моя мама оценит это извинение, потому что она была не очень рада моему решению.

LiamJonsano:

Я попросил маму постричь меня так же, но она отказалась. Она была права.

agieluma:

Я сходил к парикмахеру и постригся так же. В тот же вечер мой отец исправил мою стрижку ножницами. Веселые времена.

Но если Роналдо и сам знал, что стрижка ужасная, зачем он ее сделал? Футболист уже объяснял это, но в интервью Sports Illustrated рассказал еще раз. Это было перед полуфиналом чемпионата мира, где сборная Бразилии играла против сборной Турции. Роналдо получил травму ноги, и чтобы СМИ не приставали к нему по этому поводу, просто обрил половину головы.

«Я спросил у товарищей по команде, нравится ли им стрижка, а они сказали: „Нет, это ужасно! Сбрей ее!“. Но журналисты увидели стрижку и забыли о травме», — вспомнил Роналдо. В матче против сборной Турции он забил единственный гол и вывел команду в финал.