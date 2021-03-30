Итальянский мафиози семь лет скрывался в Доминикане. И жил бы спокойно дальше, если бы не решил вести кулинарное шоу

Итальянского мафиози, успешно скрывавшегося семь лет, поймали в Доминиканской республике из-за его собственной неосторожности и любви к вкусной еде — полицейские нашли его с помощью ютьюба, где он выкладывал кулинарные видео.

53-летний Марк Бьярт, член калабрийской группировки «Ндрангета», с 2014 года разыскивался Интерполом по подозрению в поставках кокаина в Нидерланды.

Calabria News

После объявления в розыск Бьярту удалось скрыться. Он поселился в Доминиканской республике в небольшом городе Бока-Чика и стал вести тихую семейную жизнь. Бьярт завел канал на ютьюбе, где вместе с женой делился секретами итальянской кухни.

Бьярт, очевидно, понимал, что его разыскивают, поэтому соблюдал меры предосторожности — в роликах никогда не показывали его лицо. Однако преступник совсем забыл про свои татуировки, о которых тоже было известно полиции — по ним его и опознали, после чего Бьярт был задержан.

Мафиози уже экстрадирован в Италию, где его ждет судебный процесс и гораздо менее вкусная еда в тюрьме.