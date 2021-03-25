Гробовщик из Таиланда превращает гробы в скейтборды. Он собирается подарить их детям из бедных семей

Lillian Suwanrumpha / AFP / Scanpix / LETA

30-летний гробовщик из Бангкока по имени Анусорн Юнгьеарн превратил нераспроданные гробы в скейтборды. То есть буквально в гробы на колесиках!

Lillian Suwanrumpha / AFP / Scanpix / LETA

Гробовщик заметил, что во время пандемии коронавируса многие жители Таиланда заинтересовались скейтбордингом. При этом магазинные доски стоят дорого — и не все могут их себе позволить. Тем временем нераспроданные гробы продолжали стоять без дела на складе Юнгьеарна. Тогда-то он и решил пустить их на скейтборды. Тем более, по словам гробовщика, процессы создания гроба и скейтборда очень похожи. Да и получается вполне себе: созданные им скейтборды украшены резьбой и позолоченными буддистскими символами.

Lillian Suwanrumpha / AFP / Scanpix / LETA

Первые 10 скейтбордов Юнгьеарн пообещал подарить детям из бедных семей. Многие из них, по мнению гробовщика, никогда даже не слышали о скейтбордах — и вот им наконец представится шанс покататься и узнать все самим.