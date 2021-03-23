Житель Северодвинска решил заплатить долг по налогам монетами — ведь это тоже деньги! Правда, долг у него оказался немаленьким, больше 38 тысяч рублей, поэтому пришлось принести в местное отделение судебных приставов два металлических ящика, полных монет.

УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Пристав пересчитал монеты (целых 22 килограмма!), принял их и сдал в банк. Счастливый конец? Почти! В этой истории есть кое-что загадочное.

В пресс-релизе архангельского управления службы судебных приставов говорится, что всего должник принес монеты номиналом 10 рублей, 1 рубль, 50 и 10 копеек. Цитата из релиза:

Всего в ящиках оказалось 3849 монет на сумму 38 715 рублей 20 копеек. Таким образом, задолженность по налогам оплачена в полном объеме.

А теперь давайте представим, что в ящиках были только монеты самого большого номинала — 10 рублей. Тогда получается, что должник принес 38 490 рублей, то есть на 225 рублей и 20 копеек меньше, чем нужно! А если там также были и монеты другого номинала, то разница только увеличится.

Что же произошло? Мы не знаем! То ли пристав сбился при подсчете (и его можно понять), то ли среди монет оказалось несколько купюр (но служба судебных приставов забыла о них упомянуть).

Бонус!

Если вам нужно заплатить 38 715 рублей и 20 копеек наименьшим количеством монет, но чтобы в куче были монеты каждого номинала, упомянутого службой судебных приставов, то вам понадобится 3879 монет:

3871 монеты — по 10 рублей

4 монеты — по 1 рублю

2 монеты — по 50 копеек

2 монеты — по 10 копеек

Фото в анонсе: Oleg 105 / Shutterstock.com