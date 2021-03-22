В Риге автоинструктор вышел на работу в «сухопутном акваланге». Мы не знаем, что это такое, но подход впечатляет

В Латвии с 1 марта вновь разрешили проводить уроки вождения, но только с соблюдением коронавирусных ограничений — это привело к тому, что занятия стали проводить в «сухопутных аквалангах».

Согласно требованиям безопасности, инструктор и ученик обязаны носить маски. Машину, как пишет Delfi, должны проветривать между занятиями, а салон — дезинфицировать. Кроме того, во время уроков нужно включать систему вентиляции. Перерыв между занятиями составляет не менее 15 минут. Количество уроков в день ограничили до пяти. Также инструкторов обязали раз в неделю сдавать тест на коронавирус (если преподаватель не вакцинирован).

Но кое-кому показалось, что занятия в таких условиях все равно не слишком безопасны. Один из жителей Риги сфотографировал автомобиль местной автошколы, в котором ученик, как и положено, сидит в маске. При этом сам инструктор носит не обычную защитную маску, а что-то посерьезнее, с трубками, выведенными в окно.

Устройство уже прозвали «сухопутным аквалангом». Неизвестно, почему инструктор выбрал именно такой способ обезопасить себя и своего ученика от коронавируса — возможно, ему показалось, что рекомендованных мер было недостаточно.

Фото в анонсе: ako photography / Shutterstock.com