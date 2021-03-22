Невнимательный житель Таиланда купил айфон в интернет-магазине. Вместо телефона ему привезли письменный стол (в виде айфона!)

Житель Таиланда заказал в интернет-магазине iPhone 7 — но вместо телефона ему прислали письменный стол в виде айфона.

Как сообщает издание Oriental Daily, мужчина просто не перепроверил заказ перед покупкой. Плюс по фотографиям он не смог понять размер стола (и то, что это, собственно, стол, а не телефон!). Единственное, что его смутило, это стоимость доставки, которая оказалась непомерно высокой для небольшой коробки с айфоном.

Все встало на свои места, когда посылку все же привезли. Тогда-то и выяснилось, что в коробке была огромная реплика белого iPhone 7 в виде стола: с экраном, кнопкой «домой», динамиком, камерой и сенсорами.

Если что, выглядит этот стол примерно вот так (ниже — модель от корейской компании your10×10). Вместо слота для SIM-карты у нее выдвижной ящик, куда можно складывать письменные принадлежности.