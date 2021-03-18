Популярная японская байкерша оказалась 50-летним мужчиной. Он обманывал фанатов с помощью фильтров в приложении FaceApp

Молодая байкерша из Японии, прославившаяся своими фотографиями с мотоциклом Yamaha в соцсетях, оказалась 50-летним мужчиной по имени Цзунгу. Он превращался в девушку с помощью фильтров в популярном приложении FaceApp.

Подписчики увидели истинное лицо байкера в отражении на одном из снимков — и тут же заподозрили обман. Японские журналисты обратили внимание на эту историю и выследили Цзунгу. Тот не стал отпираться и сразу во всем признался. Выяснилось, что японец выбрал образ «красивой женщины», потому что считал, что никому не захочется смотреть на «пожилого дядю».

Цзунгу признался, что ему всего лишь хотелось, чтобы как можно больше людей полюбовалось на его мотоцикл. Впрочем, далеко не все подписчики расстроились из-за вскрывшегося обмана. Многие отметили, что из Цзунгу получилась «милая девушка», а его мотоциклу и правда можно позавидовать.