Walt Disney / Everett Collection / Vida Press

А помните братьев-утят Угуиньо, Зезиньо и Луисиньо? Они же Рири, Фифи и Лулу. Или, может, вам знакомы имена Хьюи, Дьюи и Луи? Или Тика, Трика и Трака? Если нет, не беда — вы, скорее всего, знаете их как Билли, Вилли и Дилли. Это те самые племянники Дональда Дака из «Утиных историй» (герои, впрочем, появлялись во множестве других мультфильмов и комиксов Disney). Имена неразлучной троицы адаптировали под каждую отдельную страну, отсюда и путаница в том, как и кого зовут.

К счастью, авторы блога Mapologies составили специальную карту — на ней можно посмотреть, кем, к примеру, были Билли, Вилли и Дилли для жителей Франции, Германии и Польши. Вот эта (бесценная, нужно заметить!) карта. Нажмите на пост, чтобы увидеть ее увеличенную версию.