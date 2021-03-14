Клуб зимнего плавания «ОтморозкиН» в ходе гуляний на Масленицу. Новосибирск Кирилл Кухмарь /ТАСС

Масленицу в России любят и традиционно празднуют с размахом. Конечно, главным образом потому, что это легальный повод неделю есть блины! Однако народные гулянья на Масленицу обычно тоже стоят того, чтобы на них хотя бы взглянуть - они удивляют и поражают из года в год.

В Липецкой области в этом году сжигали не традиционное чучело Масленицы, а «ковидную зиму» и сам коронавирус.

В Сочи же прошла первая блинная олимпиада, которая триумфально завершилась эстафетой — в ходе нее спортсмены бежали с миниатюрными копиями чучела Масленицы. Но не обошлось и без разочарований: обещанное главное соревнование по метанию «блинчиков» оказалось банальным запуском камней по воде.

В Новосибирске группа любителей зимнего купания под названием «ОтморозкиН» решила отмечать Масленицу по-своему — заплывом в ледяной воде. Чтобы согреться, купались в кокошниках и шапках-ушанках!

А губернатор Московской области Андрей Воробьев на Масленицу посетил одну из школ региона, где вместе с учениками испек блины, да такие — «что сырники с вилок падали» (шах и мат!), говорится в его официальном телеграм-канале. Наверное, все потому, что диетологи подрывают устои и советуют есть на Масленицу сырники — они менее калорийны, чем блины.

Традиционно не обошлось и без выпекания гигантских блинов — в Южно-Сахалинске их готовили на сковороде с диаметром 2,5 метра. Но кормили ими в этот раз не с лопат!

Южно-Сахалинск, Россия. 14 марта 2021 года Nikolai Mikhalchenko/TASS

И лишь Иркутск остался без Масленицы. Разрушило всем праздник городское МЧС — ведомство запретило сжигать чучело из-за сильного ветра, до 27 метров в секунду. А ведь такое раздолье планировалось!

Еще о блинах!

В Никола-Ленивце на Масленицу устроили «Великое лежание» и сожгли «Замок корона-людоеда». Фотографии

Еще о блинах!

В Никола-Ленивце на Масленицу устроили «Великое лежание» и сожгли «Замок корона-людоеда». Фотографии