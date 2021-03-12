В небе над Якутией заметили огненный шар. Что это такое, неизвестно (но, возможно, просто космический мусор)

В небе над якутским поселком Усть-Нера заметили светящийся объект — то ли метеор, то ли сгорающий в небе космический мусор.

Вот тот же объект, снятый с другого ракурса.

Как пишет Mash, профессор УрФУ Виктор Гроховский, исследовавший челябинский метеорит, уверен — это мусор, сброшенный с борта МКС, а не какое-то небесное тело. С МКС 11 марта действительно сбросили платформу с мусором — старыми никель-водородными аккумуляторами. Но эти аккумуляторы не должны были так быстро долететь до Земли: в сообщении NASA говорится, что мусор «будет вращаться вокруг Земли от двух до четырех лет, после чего безопасно сгорит в атмосфере».