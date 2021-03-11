Школьник из Петербурга нарисовал отважную собаку-русалку. IKEA так понравилось, что они пообещали выпустить игрушку

Сеть магазинов IKEA выпустит мягкую игрушку в виде собаки-русалки (да!). Ее автор — девятилетний мальчик Савва из Санкт-Петербурга, один из победителей международного конкурса детских рисунков. Его работу отобрали из 66 тысяч заявок.

IKEA

IKEA

«Я люблю рисовать и часто придумываю разные истории, — рассказал Савва. — Так мне пришла в голову идея о такой необычной собаке, и я решил послать ее на конкурс». Собака-русалка, по задумке автора, должна помогать «всем, кто попал в беду».

Помимо собаки-русалки IKEA выпустит игрушки по мотивам других детских рисунков. Так в магазинах по всему миру появятся друзья-сэндвичи от Одри из Канады, кошка от Липы из Литвы, яичница от Зоси из Польши и птица от Ника из США.