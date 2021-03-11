Индюк устроил погром в стоматологическом кабинете. Его разозлило собственное отражение 🦃

В калифорнийском городе Фер-Окс, недалеко от Сакраменто, один индюк начал брачный сезон с разбоя. Сперва он вломился в стоматологию, разбив окно. Там птица исцарапала стены (теперь их придется перекрашивать) и испортила стоматологические кресла. И это не говоря уже об устроенном в кабинете беспорядке.

В это время в здании находилась офис-менеджер Донна Макдоналд. Она приняла звук разбившегося стекла за землетрясение, но вскоре поняла, что столкнулась с кое-чем пострашнее. Увидев индюка, она спряталась и позвонила в службу контроля над животными. Сотрудники службы попытались сладить со строптивым индюком, но тот просто так не дался: птица вырывалась, кричала и продолжала сеять хаос. Но в конце концов с индюком справились.

У Макдональд остался один неразрешенный вопрос: что вообще могло сподвигнуть индюка разгромить стоматологию? Один из специалистов центра спасения диких животных выдвинул теорию: вероятно, все дело в чистом окне. Индюк увидел в нем свое отражение — и принял за соперника, с которым придется конкурировать за индюшек в брачный период. Птица не придумала ничего лучше, чем решить вопрос силой, а стоматологический кабинет просто оказался на ее дороге ярости.

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Петухи тоже бывают злыми 🐓

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Фото в анонсе: Shutterstock.com