10 лет назад рэпер Максим Доши провалился на шоу талантов и пообещал когда-нибудь вернуться. Это наконец случилось — в шоу Джимми Фэллона
А помните Максима «Cruel Addict» Доши? Вероятно, уже нет! Но в начале 2010-х он был очень популярен из-за своего выступления на шоу «У Украины есть талант», где на английском читал «экспериментально-альтернативный» рэп «квадрат через квадрат» (то есть исполнял пару строк на русском, а потом на английском).
Доши запомнился не только своим рэпом и эмоциональной реакцией на вердикт судей, но и цитатой отца, пришедшего поддержать сына на шоу: «[Его музыка] — это что-то на уровне Высоцкого, а, может быть, даже выше». Была и другая запоминающаяся цитата: расстроенный рэпер покидал сцену с обещаниями «Я это просто так не оставлю» и криком «Вы думаете, все кончено? Я ЕЩЕ ВЕРНУСЬ!»
И вот, спустя более 10 лет, Доши выполнил обещание — его творчество наконец-то оценили американские слушатели. Правда, не совсем так, как, скорее всего, хотелось бы самому музыканту.
Ведущий Джимми Фэллон поставил песню Доши «I am the best» («Я лучший») в эфире своего вечернего шоу. У Фэллона есть специальная рубрика «Do Not Play» («Не включать»). В ней шоумен ставит музыку, которую, по его мнению, никто и никогда не должен услышать. При этом ведущий каждый раз подчеркивает, что все участники рубрики — настоящие, не выдуманные музыканты. Чего, впрочем, не скажешь по их работам. Доши оказался первым в списке Фэллона. Шоумен достал табличку с фотографией украинского рэпера и включил песню. Его хватило только секунд на 10.
«Мне нравится, как он рифмует „best“ и „best“», — прокомментировал Фэллон. «Гений», — добавил один из музыкантов, работающих над передачей. Других замечаний у участников шоу не нашлось.