А помните Максима «Cruel Addict» Доши? Вероятно, уже нет! Но в начале 2010-х он был очень популярен из-за своего выступления на шоу «У Украины есть талант», где на английском читал «экспериментально-альтернативный» рэп «квадрат через квадрат» (то есть исполнял пару строк на русском, а потом на английском).

Выступление Максима Доши Зоя Дешанель

Доши запомнился не только своим рэпом и эмоциональной реакцией на вердикт судей, но и цитатой отца, пришедшего поддержать сына на шоу: «[Его музыка] — это что-то на уровне Высоцкого, а, может быть, даже выше». Была и другая запоминающаяся цитата: расстроенный рэпер покидал сцену с обещаниями «Я это просто так не оставлю» и криком «Вы думаете, все кончено? Я ЕЩЕ ВЕРНУСЬ!»

И вот, спустя более 10 лет, Доши выполнил обещание — его творчество наконец-то оценили американские слушатели. Правда, не совсем так, как, скорее всего, хотелось бы самому музыканту.

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Ведущий Джимми Фэллон поставил песню Доши «I am the best» («Я лучший») в эфире своего вечернего шоу. У Фэллона есть специальная рубрика «Do Not Play» («Не включать»). В ней шоумен ставит музыку, которую, по его мнению, никто и никогда не должен услышать. При этом ведущий каждый раз подчеркивает, что все участники рубрики — настоящие, не выдуманные музыканты. Чего, впрочем, не скажешь по их работам. Доши оказался первым в списке Фэллона. Шоумен достал табличку с фотографией украинского рэпера и включил песню. Его хватило только секунд на 10.

«Мне нравится, как он рифмует „best“ и „best“», — прокомментировал Фэллон. «Гений», — добавил один из музыкантов, работающих над передачей. Других замечаний у участников шоу не нашлось.

Клип на песню «I am the best» ELLO