Радостный канадец станцевал на замерзшем озере. 🕺Так он отпраздновал вакцинацию от ковида

Канадец индийского происхождения Гурдип Пандер отпраздновал вакцинацию от коронавируса танцами на замерзшем озере. По его словам, прививка никак не сказалась на его самочувствии, поэтому Пандер решил отметить это событие традиционным индийским танцем бхангра. Таким образом канадец надеется поддержать жителей страны и дать им надежду.

Пандер регулярно выкладывает видео со своими танцами в различных уголках Юкона, самого малонаселенного региона Канады. Зимы там долгие и суровые, но Пандеру это ничуть не мешает.

Путеводитель по тому, что заставляет канадцев танцевать

Абсолютно исчерпывающий (и постоянно обновляемый) путеводитель «Медузы» по вакцинам от коронавируса

Путеводитель по тому, что заставляет канадцев танцевать

Абсолютно исчерпывающий (и постоянно обновляемый) путеводитель «Медузы» по вакцинам от коронавируса