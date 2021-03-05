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Радостный канадец станцевал на замерзшем озере. 🕺Так он отпраздновал вакцинацию от ковида
Источник: Meduza
Канадец индийского происхождения Гурдип Пандер отпраздновал вакцинацию от коронавируса танцами на замерзшем озере. По его словам, прививка никак не сказалась на его самочувствии, поэтому Пандер решил отметить это событие традиционным индийским танцем бхангра. Таким образом канадец надеется поддержать жителей страны и дать им надежду.
Пандер регулярно выкладывает видео со своими танцами в различных уголках Юкона, самого малонаселенного региона Канады. Зимы там долгие и суровые, но Пандеру это ничуть не мешает.