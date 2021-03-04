По всей Швеции разместили наружную рекламу, которая на первый взгляд может показаться оскорбительной — да и на второй тоже. Но нет, на самом деле она посвящена цифровой безопасности.

Провокационные плакаты с двусмысленными лозунгами вроде «„Трах“ — это крах» созданы агентством Akestam Holst для организации SSF, занимающейся вопросами кибербезопасности. Эта реклама должна напоминать о том, как важно придумать надежный пароль для своих личных аккаунтов.

Двусмысленные слоганы состоят из слов, которые шведы чаще всего используют в качестве паролей. Оказалось, в этом списке много, очень много ругательств. «Трах» — одно из них. Но есть и другие! Почти все слоганы в рекламной кампании строятся на игре слов, включающей популярные пароли.

К примеру:

«Ваш „член“ недостаточно устойчив»

недостаточно устойчив» «Твой пароль — „дерьмо“»

Впрочем, есть и более безобидные слоганы:

«Не доверяй „маме“ свои секреты»

свои секреты» «„123456“ причин сменить ваш пароль»

Провокационные рекламные плакаты на английском языке появились в Швеции в конце февраля (на шведском ее разместили еще в 2020 году). Кроме того, SSF напечатала рекламу в местных журналах и газетах.

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Как придумать надежный пароль и не забыть его? 12 карточек