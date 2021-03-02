Технологическая компания Massive Technologies создала виртуального пианиста, который может сыграть вообще что угодно — достаточно «скормить» ему звуковой файл с нужной песней. И речь не только об исполнении, но и о визуализации игры: искусственный интеллект раскладывает музыку на ноты, а потом исполняет ее своими руками (только виртуальными!).

Ролик ниже — не предзаписанная анимация. Движения рук сгенерированы ИИ в соответствии с предоставленной композицией. В этом случае — записью игры Сергея Рахманинова 1919 года, исполнившего сочиненную им «Прелюдию до-диез минор». Для большей правдоподобности Massive Technologies переключилась на вид из глаз виртуального пианиста, чтобы зрители могли лучше рассмотреть движения 3D-пальцев.

Виртуальный пианист играет Рахманинова Fayez Salka

Изначально виртуального пианиста рассматривали как помощника в обучении игре на пианино. Но в ходе разработки стало понятно, что ИИ способен на нечто большее. Правда, сперва Massive Technologies самой пришлось заняться его обучением. Для этого в офис компании в Хельсинки приглашали настоящих пианистов, их просили несколько часов играть для компьютера.

ИИ наблюдал и анализировал действия людей с помощью специальных устройств и сенсоров. Затем виртуального пианиста просили показать, чему он научился. Если робот где-то ошибался, инженеры Massive Technologies его поправляли и объясняли, как надо. ИИ тренировали до тех пор, пока он не научился играть на том же уровне, что и его преподаватели.

Ролик для тех, кто не верит, что это ИИ Fayez Salka

До этого, в 2017 году, Massive Technologies выпустила приложение в дополненной реальности: виртуальный пианист оказывался в одном помещении с пользователем и мог на выбор сыграть несколько песен.

В ближайшее время компания планирует выпустить новое приложение, в котором таких ограничений нет: в нем ИИ-пианист, как на видео выше, повторяет композицию, которую ему включили. Бета-версию программы уже можно скачать в App Store.

Что будет, если попросить ИИ сыграть на MIDI-клавиатуре Fayez Salka

Пересказал Максим Иванов