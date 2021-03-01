Сервис MyHeritage, занимающийся анализом ДНК и построением генеалогического древа, создал нейросеть Deep Nostalgia. Она превращает черно-белые снимки в цветные, улучшает их качество и (самое интересное!) оживляет. То есть добавляет человеку на фотографии мимику, а глаза и голова начинают двигаться.

Для успешного оживления всего-то нужен снимок (или портрет) анфас. Вообще Deep Nostalgia придумана для того, чтобы пользователи MyHeritage могли по-новому взглянуть на давно умерших родственников, чьи изображения сохранились в семейных архивах. Ну или на исторических деятелей — посмотрите, например, на оживших Ленина и Наполеона.

Однако нейросеть слишком хорошо справляется со своей задачей, поэтому ее, конечно же, уже опробовали на мемах, а также жутком логотипе телекомпании «ВИД» и той самой Аленке из Нововоронежа.

🎵🎵🎵

Еще вчера вы просто следили за Навальным, а сегодня у вас своя рэп-группа. Да-да, речь про сотрудников ФСБ — нейросеть заставила их петь

🎵🎵🎵

Еще вчера вы просто следили за Навальным, а сегодня у вас своя рэп-группа. Да-да, речь про сотрудников ФСБ — нейросеть заставила их петь