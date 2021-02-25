В Вашингтоне некоторые школы возобновили очные занятия. Уроки музыки теперь проходят в защитных палатках

Ученики школы города Уэнатчи, штат Вашингтон, возобновили очные занятия — в том числе музыкальные. Чтобы школьники не заразились коронавирусом, им выделили специальные палатки и запретили приближаться друг к другу ближе, чем на два метра. Количество учеников, которые одновременно могут находиться на репетиции в одном помещении, также сократили вдвое.

Некоторые ученики с трудом умещаются в защитных палатках из-за размера своих музыкальных инструментов (а ведь в палатке еще стоит пюпитр). Вот как это выглядит:

По словам директора школы, ученики и учителя рады вернуться к очным занятиям. Многие уже успели соскучиться по общению лицом к лицу — пусть и на расстоянии в пару метров. По мнению директора, занятия в палатках стоят того, чтобы вытерпеть вынужденные ограничения.

Фото в анонсе: furtseff / Shutterstock.com