КНДР — самая закрытая страна мира — из-за пандемии стала еще более закрытой. Уже несколько месяцев через границы почти не пропускают даже жизненно важные для экономики страны грузы — а о пассажирских перевозках в такой ситуации речи не идет вообще.

С началом пандемии из КНДР уехали большинство иностранных дипломатов, в том числе российских. Оставшимся приходится соблюдать жесточайшие ограничения — им нельзя выезжать за пределы Пхеньяна, а также посещать общественные места и пользоваться общественным транспортом.

В конце февраля группа из восьми сотрудников посольства России в КНДР решила вернуться на родину. Сначала они ехали 32 часа на поезде, затем два часа на автобусе до ближайшего с границей населенного пункта. Граница России и КНДР проходит по реке Туманная; через нее нет автомобильных и пешеходных мостов — только один железнодорожный. И чтобы пересечь реку в отсутствие поездов, дипломатам пришлось толкать дрезину. «[Нужно было] заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей — и в путь», — написал МИД РФ в своем аккаунте в телеграме.

На дрезине дипломаты проехали более одного километра. Путешествие закончилось благополучно — на российской стороне россиян встретили сотрудники представительства МИД во Владивостоке. На автобусе, предоставленном администрацией Приморского края, вернувшихся из Северной Кореи дипломатов доставили в аэропорт.

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