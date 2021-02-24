Упрямый козленок четыре дня просидел в канализационной трубе. Его уговаривали вылезти оттуда, но у животного были свои планы

В Новой Зеландии двухмесячный козленок заплутал и оказался в 200-метровой трубе. Хозяева нашли его по блеянию, доносящемуся из ливневого стока. Они просунули сквозь решетку трость и попытались направить животное к выходу, но увы, все было тщетно — козленок не двинулся с места. Тогда на выручку призвали волонтеров из добровольной пожарной охраны. Они просунули шланг через отверстия в ливневом стоке и попытались струей подогнать животное к выходу. Однако и это не сработало.

Тут пожарным пришла в голову мысль привести к трубе маму козленка. Они понадеялись, что она позовет его, он услышит и выбежит. Пожарные ошибались: маму больше интересовала трава и другие угощения, сына она так и не позвала.

На этом идеи у спасателей закончились — они предложили просто подождать, пока козленок сам не выберется из трубы. На это понадобилось четыре дня. Все это время животное подкармливали через щели в сливной решетке.

В конце концов козленок выбрался наружу и воссоединился с любящими хозяевами (ну и с мамой заодно — козой такой!).

Фото в анонсе: Hannah Markley / Unsplash