Правозащитная организация «Комитет против пыток» 19 февраля выпустила поздравление для заступивших на службу сотрудников полиции. Днем ранее Следственный комитет (СК) поздравил школьников с 14-летием, заботливо напомнив, что начиная с этого возраста именинники сами будут отвечать за убийства и изнасилования (позже видео удалили с сайта СК).

Комитет против пыток

В ролике «Комитета против пыток» полицейских уведомляют, что с получением удостоверения начинается личная ответственность за получение взятки, служебный подлог, халатность, а также превышение должностных полномочий с применением насилия и без. И если в поздравлении СК одна из сотрудниц ведомства держала праздничный торт, то участники ролика «Комитета против пыток» стоят с праздничной лупой и не менее праздничной бутылкой водки.

Видео заканчивается напутствием «Соблюдение закона — твой главный приоритет» и надписью «До досрочной пенсии еще надо дотянуть».

Как выглядел ролик СК

Просто праздник какой-то

«С этого дня тебе самому придется отвечать за убийство». СК поздравил школьников с 14-летием — так, как умеет только СК

Просто праздник какой-то

«С этого дня тебе самому придется отвечать за убийство». СК поздравил школьников с 14-летием — так, как умеет только СК