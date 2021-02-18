Кинокомпания Warner Bros. Pictures выпустила первый трейлер фильма «Мортал Комбат» («Mortal Kombat») — новой киноадаптации одноименной игры.

Трейлер на русском языке доступен по этой ссылке. Мы не можем его показать из-за возрастных ограничений.

Трейлер начинается со слов лейтенанта спецназа Сони Блейд (Джессика Макнэми), которая рассказывает о Cаб-Зиро (Джо Таслим), существе, способном управлять льдом. В этот момент в кадре показывают, как Cаб-Зиро с помощью льда замораживает оружие бойца спецназа Джакса (Мехкад Брукс), а затем — и его руки (в игре у Джакса, как вы наверняка помните, уже металлические руки).

В фильме у Саб-Зиро новая цель — боец ММА Коул Янг (Льюис Тан), у которого есть родинка в виде дракона. В беседе с ним Соня Блейд рассказывает, что это не родинка, а приглашение на турнир, в котором сильнейшие .

В трейлере появляется много персонажей из игр Mortal Kombat: среди них Лю Кан (Луди Линь), Лорд Райдэн (Таданобу Асано), Кун Лао (Макс Хуан), Кано (Джош Лоусон), Шан Цзун (Чинь Хань), Милина (Сиси Стрингер) и Ханзо Хасаши, он же Скорпион (Хироюки Санада).

«Мортал Комбат» снял режиссер Саймон Маккуойд — это его первый полнометражный фильм. Съемки киноленты прошли в Австралии в 2019 году.

Премьера «Мортал Комбат» в России намечена на 8 апреля 2021 года.