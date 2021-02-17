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«Я рождена гениальной, преступной и немного безумной» Вышел первый трейлер «Круэллы» с Эммой Стоун — предыстории «101 далматинца»
Источник: Meduza
Кинокомпания Walt Disney Studios выпустила первый трейлер фильма «Круэлла» («Cruella») о злодейке Круэлле де Виль, известной по роману Доди Смит «Сто один далматинец» и одноименному диснеевскому мультфильму (и не одному!).
Трейлер на русском
Трейлер на английском
События фильма разворачиваются в Лондоне 1970-х годов. По сюжету молодая мошенница и модельер Эстелла де Виль (Эмма Стоун) знакомится с двумя ворами, вместе с которыми начинает общее дело в Лондоне. В то же время талант Эстеллы как дизайнера замечает баронесса фон Хеллман (Эмма Томпсон), которая нанимает ее на работу. Отношения двух женщин дают ход событиям, которые заставляют Эстеллу принять свою злую сторону — и превратиться в резкую, модную и мстительную Круэллу.
- Фильм «Круэлла» снял режиссер Крейг Гиллеспи, известный по работе над лентами «Тоня против всех» («I, Tonya») и «Ларс и настоящая девушка» («Lars and the Real Girl»).
- Премьера «Круэллы» в России намечена на 27 мая 2021 года.