Кинокомпания Walt Disney Studios выпустила первый трейлер фильма «Круэлла» («Cruella») о злодейке Круэлле де Виль, известной по роману Доди Смит «Сто один далматинец» и одноименному диснеевскому мультфильму (и не одному!).

Трейлер на русском

Disney Россия

Трейлер на английском

Walt Disney Studios

События фильма разворачиваются в Лондоне 1970-х годов. По сюжету молодая мошенница и модельер Эстелла де Виль (Эмма Стоун) знакомится с двумя ворами, вместе с которыми начинает общее дело в Лондоне. В то же время талант Эстеллы как дизайнера замечает баронесса фон Хеллман (Эмма Томпсон), которая нанимает ее на работу. Отношения двух женщин дают ход событиям, которые заставляют Эстеллу принять свою злую сторону — и превратиться в резкую, модную и мстительную Круэллу.

Постер фильма

Фильм «Круэлла» снял режиссер Крейг Гиллеспи, известный по работе над лентами «Тоня против всех» («I, Tonya») и «Ларс и настоящая девушка» («Lars and the Real Girl»).

Премьера «Круэллы» в России намечена на 27 мая 2021 года.