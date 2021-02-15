Ciaran McCrickard / PA / Scanpix / LETA

80-летний Джордж Бейли — один из старейших разносчиков газет в Великобритании. Свою первую газету он доставил в 11 лет. Повзрослев, Бейли стал работать биржевым маклером. Однако к пенсии он понял, что снова хочет заниматься любимым делом — разносить газеты.

В последнее время у Бейли возникли проблемы со здоровьем. Длительные прогулки давались ему уже не так легко, как раньше. Тогда-то он и задумался о возможном уходе.

Однако мысли о вынужденной пенсии остались в прошлом — производитель велосипедов Raleigh and Evans Cycles услышал о проблемах британца и подарил ему электровелосипед! Бейли — в полном восторге. По его словам, у него началась «новая жизнь»: «Знать, что теперь я могу продолжать заниматься тем, что люблю, с небольшой помощью современных технологий, — это фантастика».

Бейли рассчитывает, что с новым электровелосипедом сможет доставлять газеты и в 90 лет.