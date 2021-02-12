«На вкус как сталь и плутоний» Американец отпил советской пепси-колы, которая стояла у него дома с 1980-х годов

Американец нашел в спальне своего отца закрытую бутылку советской пепси-колы — и выложил снимок на реддит. Этикетка выцвела, но на ней все еще можно разглядеть надписи на русском и цену без стоимости посуды (31 копейка!). Именно такую пепси-колу продавали в СССР в 1980-е годы.

Как оказалось, в это время отец работал на компанию «Пепси». Тот решил сохранить на память бутылку советской газировки. Так она и стояла в спальне, пока ее не нашел автор поста.

Американец решил рискнуть: открыл бутылку и сделал глоток пепси (предположительно) 40-летней выдержки. Разумеется, ничего хорошего из этого не вышло. «На вкус как сталь и плутоний», — заявил автор. И отметил, что желудок может не одобрить его безрассудства. «Ожидаю Карибский кризис», написал он.