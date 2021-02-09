Венди Адрианс из поселка Вюствезел в Бельгии позвала на свидание страуса, живущего у нее на ферме.

Птица приняла предложение и в назначенный час вышла во двор, где Адрианс расстелила покрывало. Страус тут же уселся напротив женщины. Та пододвинулась к своему компаньону, обняла за шею и принялась поглаживать. Птица от удовольствия закрыла глаза и обвила шеей плечо Адрианс.

Как выяснилось, Адрианс устраивает такие свидания уже не в первый раз. Ей и ее друзьям даже снег не помеха!