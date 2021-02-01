Медсестра из Швеции стала единственным зрителем Гетеборгского кинофестиваля. Ее сослали на уединенный остров и заставили смотреть 70 фильмов

Отель рядом с маяком Патер Ностер Jonathan Nackstrand / AFP / Scanpix / LETA

Коронавирус никуда не делся, но организаторы Гетеборгского кинофестиваля (крупнейший в Скандинавии) все равно проводят конкурс в 2021 году.

Впрочем, не стоит переживать за безопасность участников — во-первых, зритель будет всего один. Это шведская медсестра Лиса Энрут, которую отобрали из 12 тысяч претендентов. По условиям организаторов, потенциальные участники должны были работать в сфере здравоохранения и помогать в борьбе с коронавирусом. Ну и, конечно, любить кино.

Лиса Энрут Jonathan Nackstrand / AFP / Scanpix / LETA

Во-вторых, сам кинофестиваль проводят на безлюдном острове Хамнескар в Северном море. Главная достопримечательность — маяк Патер Ностер, около которого находится гостиница, где поселили Энрут. Там ей предстоит провести неделю. Все это время Энрут проведет за просмотром фильмов (всего их в программе 70). Свои впечатления от фильмов она будет записывать на видео. При этом доступа к телефону, компьютеру или книгам у нее не будет.

Медсестра с нетерпением ждала начала фестиваля — она рассказала, что работа вымотала ее донельзя. Она рассчитывает, что смена обстановки поможет восстановить силы.

Будем надеяться, что у Энрут и правда получится отдохнуть. Потому что 70 фильмов по (условно) 1,5 часа — это 105 часов. В неделе 168 часов. То есть каждый день медсестра должна тратить примерно 15 часов на просмотр кино. Не уверены, что на такое способен даже кинокритик «Медузы» Антон Долин. Впрочем, фильмы могут оказаться короче 1,5 часов — и тогда мы зря волнуемся!

Первые видео с острова

День первый gbgfilmfestival

День второй gbgfilmfestival